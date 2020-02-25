Экономист Савченко: Последствия коронавируса благоприятны для Украины. Наш президент родился в рубашке. Что бы ни происходило – ему это на пользу

25.02.2020, 20:06, Новости дня

Последствия коронавируса создают для Украины благоприятные условия торговли, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

«В Китае вирус идет на спад. И даже если произойдет какое-то обострение в Южной Корее или Италии, то это будет недолго. Максимум несколько недель. Кстати, последствия коронавируса благоприятны для Украины. У нас фондового рынка вообще нет. Наши облигации как обеспечивали доход международным спекулянтам, так и обеспечивают. Учитывая падение рынков в Азии, многие могут обратить внимание на Украину и наши активы. Падение цен на нефть и газ – тоже благоприятный для нас фактор. Еще один момент – США наложили санкции на экспорт металла из Ирана. А значит, мы частично можем заместить этот экспорт. То есть условия торговли для Украины очень хорошие. Наш президент родился в рубашке. Что бы в мире ни происходило – ему это на пользу», – отметил Савченко.

По его мнению, коронавирус не приведет к мировому финансовому кризису.

«Фондовый рынок очень чувствительный. Более чувствительны только цены на нефть и газ. Сегодня, кстати, стоимость нефти еще уменьшилась. В то же время я не думаю, что из-за коронавируса стоит ждать мирового финансового кризиса. Любой финансовый кризис я связывают с падением реальных активов. А это недвижимость и сырье. Также за ценами на газ и нефть мы не видим падения цен на продукты питания. Что касается влияния коронавируса на мировую экономику. В случае с Китаем это влияние на уровне 0,5% ВВП. А для мировой экономики – это 0,1%», – подчеркнул Савченко.

По данным Bloomberg, 24 февраля на европейских биржах отмечалось существенное понижение стоимости акций, что аналитики связывают с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии. Обвалились, в первую очередь, акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Так, котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet – на 13%.

В Италии жертвами коронавируса уже стали семь человек, заболели около 300. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших – 77 658.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.