Магистральный газопровод прорвало под Пермью

25.02.2020, 20:05, Новости дня

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода, возник пожар, сообщил информированный источник.

«В 12 километрах севернее населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода «Ямбург – Елец-2» с последующим факельным горением», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Аварийный участок на данный момент перекрыт, происходит выгорание газа. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

По предварительной информации, газопровод принадлежит «Газпром трансгаз Чайковский».

Видео, на котором видно зарево от пожара на газопроводе опубликовано на YouTube.

Ранее в Мытищах на газопроводе возле ТЭЦ-27 «Северная» произошел пожар, в результате чего погибла женщина.