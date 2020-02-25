Магистральный газопровод прорвало под Пермью
25.02.2020, 20:05, Новости дня
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода, возник пожар, сообщил информированный источник.
«В 12 километрах севернее населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода «Ямбург – Елец-2» с последующим факельным горением», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Аварийный участок на данный момент перекрыт, происходит выгорание газа. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.
По предварительной информации, газопровод принадлежит «Газпром трансгаз Чайковский».
Видео, на котором видно зарево от пожара на газопроводе опубликовано на YouTube.
Ранее в Мытищах на газопроводе возле ТЭЦ-27 «Северная» произошел пожар, в результате чего погибла женщина.
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