Божена Рынска трогательно обратилась к покойному супругу

25.02.2020, 20:04, Разное

В конце февраля прошлого года скончался Игорь Малашенко – известный медиа-менеджер и со-основатель канала НТВ. Супруга возлюбленного Божена Рынска очень болезненно переживала его потерю и до сих пор не оправилась от этого.

Она всё считает некоторых родственников мужа виновниками его смерти. На своей странице в Instagram журналистка опубликовала трогательный пост, признавшись супругу в теплых чувствах, а также пояснила о самых памятных моментах брака. Рынска заявила, что муж являлся нежным и очень чутким. Весь этот год светская львица прожила как будто бы в тумане.

Отметим, что семейная трагедия сильно повлияла на журналистку. Длительное время она ходила к психологам, а состояние её психологического здоровья было критическим. Затем знаменитость всё-таки решила, что должна продолжить полноценную жизнь. Поскольку покойный супруг в свое время оставил необходимые запасы биологического материала в клинике, она решила завести ребенка, пишет издание «ГлобалМСК».