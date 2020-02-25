Анастасия Волочкова: «Важно поддерживать форму и стройность, чтобы не нужен был фотошоп»

25.02.2020, 20:04, Разное

Скандально известная отечественная балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое после очередной репетиции. Танцовщица отметила, что очень важно всегда поддерживать стройность и форму, тогда и не будет необходимости пользоваться фотошопом.

В кадрах ролика Анастасия Волочкова запечатлена в светлом сдельном спортивном купальнике с пуантами в руках. Балерина призналась, что эта обувь для неё особенно «драгоценна» и самая любимая, но вот после репетиции она её с удовольствием снимает, «освобождая натруженные ноги». Волочкова продемонстрировала стройную фигуру, заметив, что постоянное поддержание формы требует очень больших и регулярных усилий, зато большим «плюсом» становится то, что можно показать тело без «правки» в фотошопе. Сама танцовщица считает себя трудолюбивым человеком, причём это заложено с детства, а радоваться жизни и делиться отличным настроением с окружающими ей помогает позитивный настрой.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась хаммамом в своём доме. В соцсети она показала несколько фото, на которых запечатлена полностью обнажённой, и рассказала, что турецкую баню использует как «место для романтики», где создаёт соответствующую атмосферу с зажжёнными свечами.