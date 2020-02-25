Американский рэпер обвинил российский хип-хоп в нацизме

25.02.2020, 19:58, Новости дня

Рэпер Талиб Квели заявил, что русские рэперы являются нацистами и вступил с ними в перепалку в соцсетях.

«Русский хип-хоп – явный нацизм», – написал он в Twitter.

В частности, Квели опубликовал фото Тимати, Гуфа и L’One, и возмутился названием лейбла Black Star. Кроме того, американский рэпер объяснил обвинение в расизме тем, что русские представители хип-хоп сцены используют слово «ниггер».

Квели также опубликовал фото участника объединения «Антихайп» – рэпера Виктора СД, который на одном из изображений вскидывает руку в нацистском приветствии. Тот в ответ обвинил Квели в «черном расизме».

Фанаты Тимати также начали Квели угрожать в комментариях.



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