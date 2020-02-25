Коронавирус добрался Швейцарии и Испании
25.02.2020, 19:57, Новости дня
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Швейцарии и Испании. Как передает «Интерфакс», в Швейцарии заболевание зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший посетил Италию около десяти дней назад.
Все лица, которые контактировали с заболевшим, который госпитализирован, помещены на карантин.
Также коронавирус диагностировали у жительницы Барселоны. Женщине 36 лет, она итальянка, но постоянно проживает в Барселоне. Недавно она посетила север Италии.
Ранее коронавирус выявили у туристов из Италии, Германии и Британии, которые отдыхали на Канарских островах и на Мальорке.
В Италии растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300, скончались семь человек.
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