Коронавирус добрался Швейцарии и Испании

25.02.2020, 19:57, Новости дня

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Швейцарии и Испании. Как передает «Интерфакс», в Швейцарии заболевание зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший посетил Италию около десяти дней назад.

Все лица, которые контактировали с заболевшим, который госпитализирован, помещены на карантин.

Также коронавирус диагностировали у жительницы Барселоны. Женщине 36 лет, она итальянка, но постоянно проживает в Барселоне. Недавно она посетила север Италии.

Ранее  коронавирус выявили у туристов из Италии, Германии и Британии, которые отдыхали на Канарских островах и на Мальорке.

В Италии растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300, скончались семь человек.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне

20.02 / Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

25.01 / В китайском Ухане планируют построить вторую больницу для заразившихся коронавирусом

09.01 / Telewizja Republika — независимость от российского газа — один из главных приоритетов геополитики Польши

04.01 / Космические войска РФ обнаружили все пуски ракет в 2019 году

18.02 / Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Сотникову госпитализировали в Москве

02.02 / Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

20.02 / COVID-19: Число погибших превысило 2,1 тысячи человек. Еще два россиянина заболели на лайнере Diamond Princess

29.01 / Директор ФБК Иван Жданов подал жалобу в ЕСПЧ из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

13.02 / «Охота». Вышел трейлер фильма с Гилпин и Суонк. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика