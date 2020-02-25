УЕФА назначил бригаду арбитров на матч «Бенфика» – «Шахтер» в Лиге Европы

25.02.2020, 19:54, Новости дня

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок «Бенфика» – «Шахтер» в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов. На линиях ему будут помогать его соотечественники Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра.

Ранее Кейперс работал на двух матчах «Шахтера»: против «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 (1:1) и против «Севильи» в полуфинале Лиги Европы 2015/16 (1:3).

Арбитр из Нидерландов также обслуживал еврокубковые матчи «Динамо» и судил игру группового раунда Евро 2012 Украина – Франция (0:2).

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» пройдет 27 февраля в Лиссабоне. Начало – в 22.00.

Первый матч, который прошел 20 февраля в Харькове, завершился победой украинской команды со счетом 2:1.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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