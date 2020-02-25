25 февраля 1921 г. — День советской оккупации Грузии

25.02.2020, 19:52, Новости дня

В память о трагическом повороте в судьбе Грузии — событиях 25 февраля 1921 г., на административных зданиях и дипломатических представительствах страны приспущены государственные флаги. В День советской оккупации грузинские политики возложили венки к мемориалу юнкерам, павшим тогда в боях с Красной Армией на подступах к Тбилиси.

Специальное заявление распространило и Посольство Соединенных Штатов в Грузии: «Сегодня, спустя 99 лет с момента начала советской оккупации, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Грузией, поддерживая её суверенитет и территориальную целостность, обретенные в результате тяжелой борьбы».

Грузинская Демократическая Республика просуществовала всего два с половиной года (1918-1921). 25 февраля 1921 Красная Армия захватила Тбилиси, свергла избранную путем всеобщих и свободных выборов власть и осуществила аннексию субъекта международного права.

В 1921 году была образована Грузинская ССР, в 1922 году она входила в состав СССР сначала как часть Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, с 1936 по 1991 год — как союзная республика.

Согласно решению грузинского парламента от 21 июля 2010 года, 25 февраля объявлен в Грузии Днем советской оккупации, в честь памяти людей, которые «были убиты оккупационным коммунистическим режимом по политическим признакам».

Трагическая дата

Грузинские политики в своих заявлениях в связи с Днем оккупации отмечают, что 25 февраля является «одной из самых трагических дат» в истории страны, и что спустя почти век, перед Грузией стоят те же вызовы, что и в 99 лет назад, и это — российская оккупация.

«Несмотря на то, что 25 февраля Красная Армия все же смогла осуществить окончательную оккупацию Грузию, эта борьба не прекращалась ни на одну минуту… борьба за независимость и свободу продолжается и сегодня», — заявил премьер страны Георгий Гахария.

В то же время, согласно председателю парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклию Сесиашвили, в отличие от 1921 года, сегодня Грузия является «состоявшимся государством, у которого поддержка всего цивилизованного мира».

«Наша страна достигнет долгожданного освобождения, и конечно, оккупация завершится. Никто, ни красная и ни трехцветная Россия не сможет предотвратить это», — заявил Сесиашвили.

В оппозиции сделали схожие заявления, и призвали население помнить о долге памяти погибшим при защите свободы и независимости страны, утрата которых 99 лет назад «обошлась многим поколениям слишком дорого».

«Борьба за свободу в нашей стране продолжается по сей день», — заявили в партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД».

Вековая борьба

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что отмечая День оккупации, Грузия подчеркивает, в том числе и перед международным сообществом, что она окончательно рассталась с советским прошлым и его наследием.

«Это в какой-то степени и политический акт. Кроме того, этот акт несет в себе и историко-образовательную функцию, т.е. напоминает эту дату подрастающим поколениям, в определенном смысле как бы предостерегая их от повторения ошибок прошлого», — полагает Анджапаридзе.

Что касается продолжающейся российской оккупации, эксперт считает, что международное сообщество в настоящее время «переключено на другие проблемы», и разрешение этого вопроса не предвидится в обозримом будущем.

Специалист по вопросам безопасности и бывшая замглавы Совбеза Грузии Теона Акубардия считает важным то, что в Грузии помнят советскую оккупацию. По её словам это имеет принципиальное значение при нынешних обстоятельствах, когда двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией. При этом эксперт считает, что единственный путь для Грузии по обеспечению собственной безопасности проходит через членство в НАТО.

«Необходимо хранить память о всех тех, кто пожертвовал своей жизнью за независимость и свободу, причем включая и настоящее время. К сожалению, вековая борьба продолжается до сих пор», — сказала Акубардия в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирия – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.