Москва вошла в число столиц с наиболее чистым воздухом

25.02.2020, 19:51, Новости дня

Москва оказалась на 16 месте в рейтинге мировых столиц с наиболее чистым воздухом, следует из доклада, обнародованного швейцарской компании IQAir – производителя систем для очистки воздуха.

Рейтинг основан на среднем годовом показателе концентрации в воздухе мелкодисперсных частиц с диаметром до 2,5 микрометра – так называемых PM 2,5, информирует РИА «Новости».

В рейтинг вошли 85 главных городов стран, среди которых столица РФ заняла 16 место с показателем 10 мкм. На первом месте оказалась столица Багамских островов город Нассау (3,3 мкм), затем идут Рейкьявик и Таллин (по 5,5 мкм), Хельсинки (6,0 мкм) и Стокгольм (6,1 мкм).

Москва в списке оказалась выше Дублина, Амстердама, Лондона, Праги, Вены, Рима, Риги, Киева и других.

Столицей с самым грязным воздухом сал город Нью-Дели с показателем 98,6 мкм, что почти в четыре раза превышает безопасную для здоровья человека норму.

Ранее сообщалось, что на 80% территории МКАДа зафиксировано превышение по сероводороду и монооксиду углерода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Подозреваемых в причастности к крушению украинского лайнера арестовали в Иране

16.02 / Двоевластие и кровопролитие. Эксклюзив Александра Рогаткина из Ливии

31.01 / «Путешествие в Рождество» заканчивается, но в афише выходных еще много интересного

04.02 / Эвакуированных из Китая в РФ поместят в карантин на 14 дней. Среди них один украинец

04.01 / Раскрыта стоимость нефти для Белоруссии в 2020 году в условиях налогового маневра

07.02 / Турция стянула военную технику в Идлиб

06.02 / Мнения: РФ давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

25.02 / Женевский автосалон под угрозой отмены из-за коронавируса

29.01 / Гиперзвуковые прототипы Пентагона «дозрели» до лётных испытаний

12.02 / Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах – спецпредставитель США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика