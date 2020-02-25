Мнение: Возвращение Хиллари, мошенники-благотворители и каким странам США дают деньги

25.02.2020, 19:50, Разное

1. Интересная схема, по которой потерпевшая поражение в 2016 году Хиллари Клинтон может не только вернуться в политику, но и стать фактическим руководителем Соединённых Штатов (если, конечно, демократы победят на президентских выборах). Вот что пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200217/1564845975.html

…американские и британские медиа взахлеб обсуждают информацию о том, что Хиллари Клинтон станет кандидатом в вице-президенты в рамках избирательной кампании миллиардера-демократа Майкла Блумберга. <…>

…опросы, в которых потенциальным избирателям предлагали проголосовать за тандем Блумберг — Клинтон, показывали гораздо лучшие результаты, чем любая другая комбинация. Потому что у Клинтон (в целом — не очень заслуженная) репутация ярой феминистки, борца за права женщин, и вообще она могла бы стать первой женщиной — вице-президентом США, что могло бы убедить некоторых избирателей, которым очень несимпатичен сам кандидат-миллиардер, все-таки за него проголосовать. Более того: многим избирателям может показаться, что в случае попадания Хиллари Клинтон в Белый дом в любом качестве фактическим президентом США будет именно она, а формального держателя должности можно будет называть «президентом-подкаблучником».

Более того: если с президентом что-то случится — например, он умрет или вдруг заболеет настолько серьезно, что не сможет выполнять свои обязанности, — то именно вице-президент Клинтон будет абсолютно официально руководить страной на протяжении всего президентского срока Блумберга, которому уже 78 лет.

Сейчас участие Клинтон в выборах на стороне Блумберга — это слухи, пусть даже и обоснованные. В любом случае, лично я пока что собираюсь болеть не за неё, а за Берни Сандерса. Американцы достаточно исстрадались под гнётом бессердечных капиталистов: немного развитого социализма будет им только на пользу.

2. Иностранцы распространяют табличку с призывами не давать денег популярным благотворительным фондам. Если верить табличке, директор одного фонда имеет зарплату в 40 млн долларов в год, а директор другого получает вдвое больше плюс использует служебный роллс-ройс. Непосредственно до тех, кому фонды должны помогать, доходит в лучшем случае 5-10% собранных средств, в худшем случае — ничего:

https://9gag.com/gag/aY7ZjEV

Интересно, как с этим обстоят дела в России? Я слышал от тех, кто давно и плотно занимается благотворительностью, что эта сфера деятельности прямо-таки кишит мошенниками, причём некоторые жулики достаточно богаты и известны, чтобы организовывать, к примеру, массированные кампании по сбору средств на телевидении.

3. США лидируют в мире по величине экономической помощи другим странам. Казалось бы, какие американцы щедрые и как много помогают другим странам развиваться.

Однако почти треть всех выделяемых американским бюджетом средств (13,7 из 47 миллиардов долларов в 2018 году) – это военная помощь:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/razmer-amerikanskoi-ekonomicheskoi-pomosci-po-stranam-mira-5e4143f424a0e07212070c4e

И если внимательно посмотреть на список получателей американских денег, то мы увидим, что места в первой десятке в основном занимают 2 категории стран:

– страны, в которые США прямо или косвенно осуществили вторжение в последние 20 лет (Афганистан, Ирак, Сирия);

– Израиль, который США традиционно поддерживают в военном плане, и его ближайшие соседи (Иордания, Египет, та же Сирия, Ливан на 13-м месте), которым, по-видимому, американцы платят, чтобы те не трогали Израиль.

Если исключить этих получателей помощи, то в основном США дают деньги бедным странам Африки.

Вывод такой: бойтесь американцев с их дарами. Если они дают вам деньги, то либо у вашей страны большие проблемы в плане безопасности, либо страна и вправду крайне нищая и слабая.

Самим же американским чиновникам, которые распределяют средства на помощь, выгодно работать либо по военной линии, либо с наиболее бедными и коррумпированными странами – и то, и другое предоставляет максимальные возможности для набивания карманов деньгами.