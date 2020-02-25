Победители нацотбора на «Евровидение 2020» отказались от перевода конкурсной песни на английский

25.02.2020, 19:42, Новости дня

Солистка Go-A Катерина Павленко 25 февраля во время первой пресс-конференции коллектива, проходившей в агентстве УНИАН, заявила, что группа будет представлять Украину в Роттердаме с украиноязычной версией песни «Соловей». 

По словам Павленко, правила Евровидения допускают исполнение песны на том языке, на котором хочет представлять свою страну участник конкурса. 

«Наша цель состоит в том, чтобы на Евровидении впервые прозвучала украинская песня на украинском языке. Мы не будем переводить ее на английский», – подчеркнула Павленко. 

Солистка группы призналась, что за основу песни «Соловей» взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хэппи-энд. 

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «народный фольклор». 

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на «Евровидение 2020» – за свое выступление с песней «Соловей» коллектив получил максимальное количество баллов как от судьей, так и от зрителей. 

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе «Евровидение 2020». 

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Go-A выступит в первом полуфинале.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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