Полиция открыла дело на продюсера «1+1», заявившей, что украинский язык не для мелодрам

25.02.2020, 19:42, Новости дня

Полиция открыла уголовное дело против продюсера «1+1» Алены Еремеевой, заявившей, что украинский язык не подходит для для мелодрам. Соответствующий документ 25 февраля в Facebook опубликовал депутат от партии «Европейская Солидарность» Владимир Арьев.

«Уголовное производство против продюсера «1+1″, для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования», – прокомментировал депутат.

В документе от полиции сообщается, что уголовное дело было открыто 10 февраля по ч.1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування. Posted by Volodymyr Ariev on Teisipäev, 25. veebruar 2020

6 февраля продюсер «1+1» Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодрамы на украинском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском.

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в социальных сетях.

После резонанса, вызванного заявлением, Еремеева заверила, что ее слова о «тональности украинского языка», не подходящей для мелодраматических сериалов, нельзя расценивать как предвзятость по отношению к государственному языку.

Комментируя сказанное, Еремеева подчеркнула, что во время презентации нового сезона обращала внимание на специфику различных жанров, в частности на то, что производство драм и мелодрам отличается от комедий.