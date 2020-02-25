«Сибирь» нанесла поражение «Магнитке»

25.02.2020, 19:32, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске. Местная "Сибирь" принимала "Металлург" из Магнитогорска и победила с результатом 4:1.

Обе команды Восточной конференции уже обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. Однако встреча не носила характера товарищеской. Сибирякам понадобилось 17 минут, чтобы распечатать ворота "Магнитки".

Первую шайбу забросил Александр Шаров. Во втором периоде Олег Пиганович и Егор Миловзоров довели преимущество "Сибири" до трех шайб. Только в третьем периоде уральцы благодаря голу Егора Бирюкова сумели поразить ворота хозяев площадки. Подвел итог матча финский легионер сибирякам Юусо Пуустинен – 4:1.

"Сибирь" набрала 72 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Металлурга" осталось 65 очков, и он находится на седьмой позиции.