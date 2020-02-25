Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

25.02.2020, 19:32, Новости дня

Власти Испании закрыли на карантин отель на юге Тенерифе, где отдыхали более тысячи туристов. У одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Заболел 60-летний врач из Италии, сейчас он в больнице. Среди отдыхающих в отеле H10 Costa Adeje Palace минимум двое россиян, сообщает канал "Россия 24". Гости останутся в гостинице до результатов повторного теста на вирус. Супругу заболевшего врача изолировали. Вокруг отеля выставлен полицейский кордон.

В Международном Олимпийском комитете заявили, что оргкомитет летних Игр в Токио должен до мая гарантировать безопасность, иначе соревнования придется отменить.

Число зараженных во всем мире уже свыше 80 тысяч 330 человек, а умерли 2 тысячи 706. Хорошая новость – более 17 тысяч 800 человек излечились. Не очень хорошая – выявлены случай повторного заболевания. И их почти 200. За пределами Китая больше всего подтвержденных случаев в Южной Корее, Италии, Японии, Сингапуре и Иране. В Исламской Республике COVID-19 выявили у 95 человек, среди них 15 летальных случаев. С коронавирусом госпитализировали замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.

Между тем, российское посольство в Италии, где за последнюю неделю от коронавируса умерли уже семь человек, а число заболевших достигло 280, призывает россиян не ездить в северные регионы Италии. Там сейчас самая тяжелая ситуация. В диппредставительстве уточнили, что россиян среди зараженных нет, посольство работает в штатном режиме.

К борьбе с коронавирусом подключился Ватикан. Священослужители призвали прихожан молиться Богу дома у телевизора. Из-за опасений эпидемии под угрозой отмены оказался Женевский автосалон.



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