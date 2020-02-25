Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

25.02.2020, 19:32, Новости дня

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Еще один участник беспорядков, который обвиняется в нападении на полицейского на два месяца отправлен под домашний арест.

20 февраля местные жители попытались силой воспрепятствовать размещению в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" эвакуированных из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев, опасаясь, что те заражены коронавирусом.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника среди жителей поселка была посеяна сознательно, назвав "дикарством" забрасывание автобуса с эвакуированными камнями.



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