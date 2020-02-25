Трамп прокомментировал «вмешательство» России в американские выборы

25.02.2020, 19:32, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не получал информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. Кроме того, американский лидер ничего не слышал о том, что Москва поддерживает Берни Сандерса. Соответствующее заявление Трамп сделал во время рабочего визита в Нью-Дели, прокомментировав доклад представителя разведсообщества Шелби Пирсона, сообщает "Россия 24".

Президент США заявил, что разведка никогда не сообщала ему ничего подобного. По мнению Трампа, за утечками стоит председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса демократ Адам Шифф.

Американский лидер на вопрос о том, помогает ли ему РФ в вопросе переизбрания, заявил, что он не получал какой-либо помощи от какой-либо страны. Кроме того, ему это не нужно.

Ранее в The Washington Post появилась информация о том, что представители властей США проинформировали Берни Сандерса об имевших место попытках РФ помочь ему в предвыборной гонке. Трамп, в свою очередь, призвал "быть осторожными с Москвой".



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