Работа тамбовчанки в лидерах конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи-2020

25.02.2020, 19:31, Новости дня

Завершился второй этап конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Более пятнадцати тысяч пользователей в течение десяти дней голосовали за понравившуюся работу. Всего в конкурсе приняли участие 873 работы. На основе голосования, организаторы сформировали шорт-лист. Лучших оказалось немного – всего 77, в их числе и работа жительницы Тамбова Валерии Луценко.

Отметим, что талисман должен соответствовать двум параметрам: во-первых, передавать значимость переписи для будущего страны, во-вторых, быть близким и понятным символом для каждого россиянина, независимо от территориальной и языковой принадлежности, а также национальности и вероисповедания.

Как сообщают "Вести Тамбов", финалиста конкурса определит жюри на основе сформированного шорт-листа. Итоги будут известны не позднее 28 февраля.  А Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре текущего года.

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ГТРК "Тамбов"



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