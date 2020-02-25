Трамп назвал вердикт по делу Вайнштейна «мощным сигналом»

25.02.2020, 19:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал обвинительный вердикт, вынесенный голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, «огромной победой» для женщин и «мощным сигналом».

Жюри присяжных в Нью-Йорке в понедельник признало Вайнштейна виновным в в изнасиловании и сексуальной агрессии, что общественность приветствовала как историческое достижение для движения #MeToo, направленного против сексуальных домогательств.

«На мой взгляд, с точки зрения женщин, это прекрасно, – сказал Трамп выступая на пресс-конференции в Индии. – Это огромная победа. И это очень-очень мощный сигнал».

67-летнего Вайнштейна оправдали по обвинениям в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном нападении, что грозило ему пожизненным заключением. Теперь его могут приговорить к лишению свободы на срок до 29 лет.

Суд оставил Вайнштейна под стражей, однако позднее его доставили в больницу на Манхэттене в связи с болью в грудной клетке.

«Это человек, который мне не нравился, – сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Дели. – Я не был его поклонником. Я был с ним знаком, но не очень близко».

Трамп также отметил связи Вайнштейна с Демократической партией.

«Люди, которым он нравился, – это демократы», – сказал он.

«Мишель Обама его обожала. Хиллари Клинтон его обожала. И он давал демократам огромные суммы денег», – добавил президент.

Вайнштейна обвинили в различных преступлениях сексуального характера более чем 80 женщин, однако, поскольку во многих случаях срок давности истек, суд рассматривал обвинения лишь двух женщин: актрисы Джессики манн и бывшего помощника продюсера Мими Хейли.

Приговор по делу Вайнштейна должен быть вынесен 11 марта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Гаджеты: Искусственный интеллект создает лекарственные препараты

10.02 / «Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

22.01 / Paramount Pictures выпустила второй трейлер триллера «Ритм-секция»

22.01 / Россияне назвали способы достижения успеха

06.02 / Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

29.01 / ОАЭ подтвердили первый случай заражения коронавирусом на территории страны

11.02 / Украинский нацгвардеец дезертировал, его задержали в России

26.02 / Медики рассказали подробности спасения закопанного в снегу мальчика

19.02 / Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе

08.01 / Педро Санчес официально стал главой правительства Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика