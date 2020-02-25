Свитолина покинула турнир в Дохе после первой игры

25.02.2020, 19:31, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 24 февраля выбыла из теннисного турнира серии Premier, который проходит в столице Катара Дохе, после своей первой игры, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Свитолина начала турнир со второго круга из-за высокого места в рейтинге WTA. В своей первой игре украинка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:3 6:3.

Это была вторая встреча Свитолиной и Анисимовой на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2018 году украинка победила американку со счетом 6:4, 6:4.

В начале недели Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA, Анисимова является 29-й ракеткой мира.

В турнире в Дохе также принимает участие вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая пробилась в третий круг.

«Я бы сказала, что поражения в начале сезона стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле. Для меня было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне», – сказала Свитолина еще перед игрой против Анисимовой. Слова украинки опубликовал «Большой теннис Украины».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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