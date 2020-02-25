В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

25.02.2020, 19:31, Новости дня

В Верховную раду Украины поступил законопроект, предлагающий разрешить депутатам выступать на русском языке, инициатива исходит от депутата фракции «Слуга народа» Максима Бужанского и депутата фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», – сказано в пояснительной записке к проекту закона, который опубликован на сайте Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, в соответствии с которыми депутаты смогут использовать в работе русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В феврале парламент Украины не поддержал инициативу об отмене закона «О полном общем среднем образовании», который позволяет сократить обучение в школах на языках нацменьшинств.



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