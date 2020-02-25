iPhone 9 (SE 2) получит шесть цветовых решений

25.02.2020, 19:30, Разное

В преддверии премьеры бюджетного iPhone 31 марта вокруг нового продукта Apple растет масса слухов и даже якобы изображений. Одной из предполагаемых утечек является информация о том, что iPhone 9 (SE 2) получит шесть цветовых решений.
Вторым неуточненным моментом стала дата. В чем все-таки уверены информаторы, так это в том, что продажа желанных смартфонов не произойдет сразу, потому что ключевое производство останавливало свою работу из-за коронавируса. Эксперты сходятся в том, что дизайн новинки во многом будет напоминать iPhone 8. Однако варианты цветового исполнения представлены на любой вкус. Помимо традиционных черных, белых и красных, к которым поклонники бренда уже успели привыкнуть, появится розовый, желтый и синий смартфон. Накануне iPhone 9 заметили на официальном сайте компании, хотя аналитики стали тут же сомневаться в опубликованном скриншоте из-за многих несовпадений.

Прерогатива флагманских моделей не будет нарушена, но на двойную-тройную камеру никто и не рассчитывал. Хотя ожидается мощный чип A13, дисплей с диагональю 4,7 дюйма и 3 гигабайтами оперативной памяти. По стоимости смартфона определенности также нет: разница колеблется от 400 до 500 $.



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