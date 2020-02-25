В Канаде два человека пострадали при неудачной попытке самолета взлететь

25.02.2020, 19:30, Новости дня

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта канадского города Драйден в провинции Онтарио.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал CBS.

Сообщается, что в ходе авиационного происшествия, которое произошло 24 февраля, пострадали два человека. Они с травмами были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Всего же на борту самолета, модель которого не сообщается, в момент ЧП находились шесть пассажиров и два пилота.



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