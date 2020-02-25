Трамп назвал вердикт по делу Вайнштейна «мощным сигналом»

25.02.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал обвинительный вердикт, вынесенный голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, «огромной победой» для женщин и «мощным сигналом».

Жюри присяжных в Нью-Йорке в понедельник признало Вайнштейна виновным в в изнасиловании и сексуальной агрессии, что общественность приветствовала как историческое достижение для движения #MeToo, направленного против сексуальных домогательств.

«На мой взгляд, с точки зрения женщин, это прекрасно, – сказал Трамп выступая на пресс-конференции в Индии. – Это огромная победа. И это очень-очень мощный сигнал».

67-летнего Вайнштейна оправдали по обвинениям в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном нападении, что грозило ему пожизненным заключением. Теперь его могут приговорить к лишению свободы на срок до 29 лет.

Суд оставил Вайнштейна под стражей, однако позднее его доставили в больницу на Манхэттене в связи с болью в грудной клетке.

«Это человек, который мне не нравился, – сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Дели. – Я не был его поклонником. Я был с ним знаком, но не очень близко».

Трамп также отметил связи Вайнштейна с Демократической партией.

«Люди, которым он нравился, – это демократы», – сказал он.

«Мишель Обама его обожала. Хиллари Клинтон его обожала. И он давал демократам огромные суммы денег», – добавил президент.

Вайнштейна обвинили в различных преступлениях сексуального характера более чем 80 женщин, однако, поскольку во многих случаях срок давности истек, суд рассматривал обвинения лишь двух женщин: актрисы Джессики манн и бывшего помощника продюсера Мими Хейли.

Приговор по делу Вайнштейна должен быть вынесен 11 марта.