Экономист предупредил граждан РФ о приближении очередного мирового кризиса

25.02.2020, 19:21, Разное

Экономист Никита Масленников, сотрудничающий с Институтом современного развития, предупредил граждан РФ о приближении очередного мирового кризиса. Он сообщил, что вероятность появления глобальных проблем в финансовой сфере в 2021 году, по предварительным оценкам, составляет 50%.
Аналитик отмечает цикличность периодов стабильности и кризисных ситуаций. Именно на 2021 год приходится очередной прогноз усугубления ситуации. В случае наступления пика распространения коронавируса на последние дни марта, кризис нужно ожидать в середине 2021-го, однако при продлении на апрель-май, ситуация может существенно усугубиться в январе следующего год.

«По причине последних событий имеется достаточно высока вероятность получения коронавирусом статуса пандемии. В случае неблагоприятного прогноза имеется шанс столкновения с кризисом даже в текущем году. Риски последнего сценария составляет порядка 20%. Уже в январе 2021-го процент станет увеличиваться в соответствии с появлением новых пагубных факторов. К примеру, повышения глобального долга и потери в области торговли могут усилить негативные тенденции. Советую в настоящее время заняться собственным здоровьем, приобретением валюты либо качественных товаров с высокими ценниками, поскольку в дальнейшем ожидается повышение стоимости», — приводят интернет-издания слова Никиты Масленникова.



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