Депутат объяснил проблемы российской полиции слишком большим количеством женщин

25.02.2020, 19:19, Новости дня

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что проблемы в работе российской полиции связаны с тем, что половина правоохранителей – женщины.

«Заедьте в юридический институт — там 50%, я извиняюсь, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», – передает его слова 360tv.

Он также сообщил об отсутствии стимула для мужчин: раньше сотрудники получали за хорошую службу или раскрытие трудных дел большие поощрения – не только премии, но и квартиры. Это было сильной мотивацией, считает Володин. А сейчас мужчины не так крепко не держатся за службу в органах, сообщил он.

Председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова после этого выразила возмущение высказыванием Володина, назвав такую оценку необъективной, информирует радиостанция «Говорит Москва».

«Это неправильно. Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии», – сообщила она.

Лахова добавила, что работающие в полиции женщины поддерживают себя в прекрасной спортивной форме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Вице-мэр Екатеринбурга поскользнулся, и чиновникам устроили выволочку за плохую уборку

24.01 / В российском селе с самым веселым названием установили символический знак

10.02 / «Что она там делает?» Танцовщиа Блэк Чайна приехала на кинопремию «Оскар» без приглашения

16.02 / Парламент Северной Македонии распущен

05.02 / Коронавирус подрывает планы IPO китайских компаний в Гонконге

29.01 / Дания объяснила карикатуру о коронавирусе широтой свободы слова

24.01 / Автоновости: Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса

05.02 / В США испугались атак РФ на американские корабли в портах

17.02 / Брошенный матерью на два дня малыш попал в больницу с обморожением

07.02 / «Сбербанк» обжаловал в ГБР действия судьи Кравчука по делу «Квазара»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика