Депутат объяснил проблемы российской полиции слишком большим количеством женщин

25.02.2020, 19:19, Новости дня

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что проблемы в работе российской полиции связаны с тем, что половина правоохранителей – женщины.

«Заедьте в юридический институт — там 50%, я извиняюсь, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», – передает его слова 360tv.

Он также сообщил об отсутствии стимула для мужчин: раньше сотрудники получали за хорошую службу или раскрытие трудных дел большие поощрения – не только премии, но и квартиры. Это было сильной мотивацией, считает Володин. А сейчас мужчины не так крепко не держатся за службу в органах, сообщил он.

Председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова после этого выразила возмущение высказыванием Володина, назвав такую оценку необъективной, информирует радиостанция «Говорит Москва».

«Это неправильно. Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии», – сообщила она.

Лахова добавила, что работающие в полиции женщины поддерживают себя в прекрасной спортивной форме.