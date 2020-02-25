Секретарь СНБО Данилов уверен в развале России

25.02.2020, 19:18, Новости дня

Россия находится в сложном положении и лишь наличие внешнего врага помогает объединять ее граждан. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Ліга.net».

«Мы еще увидим ее (России. – «ГОРДОН») развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… [Президент России Владимир] Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», – отметил секретарь СНБО.

Как пример внутренних проблем РФ Данилов привел в пример республику Ичкерию.

«Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может.  Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, что какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», – добавил он.

В России на такое заявление уже отреагировал известный пропагандист Владимир Соловьев. В комментарии URA.RU он заявил, что прежде, чем размышлять об РФ, украинцам надо обратить внимание на свою страну, «погрязшую в националистической идеологии». Соловьев также назвал Украину «страной европейского позора и бешеного Средневековья».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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