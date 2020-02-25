Плачков: Нужно по максимуму загрузить наши ТЭС своим углем. И прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

25.02.2020, 19:18, Новости дня

Украине нужно по максимуму загрузить тепловые электростанции своим углем и прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом изданию «ГОРДОН» сказал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, комментируя инициативы президента Украины Владимира Зеленского по развитию угольной отрасли страны.

«Реформированием угольной отрасли Украина занимается все годы своей независимости. Испробованы разные методы, разные организационные структуры. Но самой эффективной была приватизация. На приватизированных шахтах порядок, люди получают зарплату. Другой вопрос, что нужно создавать привлекательные условия для тех, кого приватизация шахт может заинтересовать. Возможно, давать им какие-то льготы. Но при этом обязательно ставить жесткое условие, что предприятие должно стать рентабельным и быть сохранено. Другого пути я не вижу. Инициативы президента по развитию угольной отрасли запоздалые, но правильные», – отметил Плачков.

По его словам ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа.

«Еще один важный момент – это рынок сбыта. А значит, нужно по максимуму загрузить наши тепловые электростанции углем отечественного производства. Они еще нужны. И, конечно, для этого необходимо прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Никакие предлоги не могут тут быть оправданием. Если мы посчитаем, сколько денег из бюджета ушло на дотации нашей угольной отрасли за все годы независимости – их хватило бы, чтобы построить целые населенные пункты для шахтеров, купить им технику, создать предприятия и обеспечить их работой. Другое дело, что это долгосрочные проекты. И у нас пока на них денег нет. А вообще ситуация в украинской энергетике требует профессионального анализа. Сколько нам нужно угля? Посмотреть данные по шахтам. Это тяжелая работа, но проделать ее вполне реально», – подчеркнул Плачков.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране. По его мнению, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам.

Также глава государства предложил компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и заявил о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии в страну.