Уменьшение количества соли в рационе снижает давление эффективнее, чем вы думали

25.02.2020, 19:18, Новости дня

Практически каждый может получить пользу от уменьшения количества соли в рационе, показывает новое исследования. Такая профилактическая мера полезна не только для тех, у кого уже развилась гипертонии или есть риск развития болезней сердца. Об этом утверждает крупное исследование, опубликованное в The BMJ.

Высокое артериальное давление – ведущий фактор риска развития болезней сердца, инфарктов, и инсультов. Одна из важнейших причин гипертонии – получения большого количества натрия (поваренной соли) с пищей. Даже если мы сами никогда не солим свою пищу, мы все равно можем получать избыток соли. Производители часто добавляют ее большие количества для придания продукту нужных вкуса и консистенции, а также в качестве консерванта.

Новый метаанализ обобщил данные 133 исследований, которые касались эффектов уменьшения соли в рационе. Его результаты показали огромную эффективность этого метода профилактики.

Ученые подтвердили, что чем меньше соли съедает человек, тем ниже у него артериальное давление.

Авторы обнаружили убедительные доказательства того, что уменьшения количества натрия в диете помогает тем, у кого уже развилась гипертония. Важным выводом исследования стало то, что ограничения в соли способствуют снижению давления даже у тех, кому диагноз гипертонии еще не поставлен.

«Важность этого исследования в том, что оно показывает, что уменьшение потребления натрия приводит к снижению артериального давления в различных популяциях, а не только у людей, которые считаются особенно чувствительными к соли, например, у афроамериканцев», — сказала CNN кардиолог Исилма Фегрюс (Icilma Fergus) из Больницы Маунт Синай в Нью-Йорке. Она отметила, что это профилактическая мера огромной эффективности.

Помимо того, что ограничение соли в рационе снижает давление у людей из различных популяций, ученые обнаружили, что оно наиболее эффективно для пожилых, темнокожих и тех, у кого уже развилась гипертония.

Ранее та же группа исследователей опубликовала исследование, которое оценивало влияние соли на микробиоту кишечника, иммунную систему и состояние мелких сосудов, повреждение которых может приводить к деменции или почечной недостаточности.

Фенг Хе (FengHe) из Университета Королевы Мэри в Лондоне, ведущий автор исследования, подчеркнул, что результаты как новой, так и предыдущей работ показывают, что ограничение количества соли в диете может давать огромную пользу.