Борьба с коронавирусом: развитие событий

25.02.2020, 19:14, Новости дня

Китай и Южная Корея во вторник сообщили о новых случаях заболевания коронавирусом, в то время как финансовые рынки Японии вторую сессию подряд демонстрируют негативную динамику после отмеченного накануне спада на мировых рынках, а президент США Дональд Трамп попросил Конгресс выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с заболеванием.

По словам китайских властей, в стране зафиксирован еще 71 летальный исход и 508 новых случаев заболевания. С учетом этих данных, за два месяца с начала эпидемии число жертв составило 2 663 человека, а число инфицированных достигло 77 500.

За пределами Китая самая крупная вспышка заболевания произошла в Южной Корее, где число случаев заражения во вторник достигло 1000, а десять человек скончались.

Южнокорейские власти отложили начало нового учебного года, провели дезинфекцию в здании Национальной ассамблеи и призывают жителей не выходить из дома при повышении температуры или появлении респираторных симптомов. Также отложено начало чемпионата страны по футболу, а баскетбольная лига во вторник объявила, что будет проводить матчи без зрителей.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, приехав во вторник в город Тэгу, где зафиксировано больше всего случаев заболевания, назвал ситуацию «очень серьезной» и пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы «достичь победы» в борьбе с вирусом.

В Иране число случаев заболевания выросло до 95, а число жертв составляет не менее 15.

Государственное информагентство ОАЭ объявило о запрете авиасообщения с Ираном в связи со вспышкой вируса.

В понедельник первые случаи заболевания были зафиксированы еще в нескольких странах, в том числе в Ираке, Афганистане, Кувейте, Бахрейне и Омане. Во всех случаях прослеживаются связи с Ираном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррииш призвал правительства всего мира принять «все необходимые меры».

«Все страны – а эта проблема теперь затрагивает многие страны мира – должны сделать все, чтобы подготовиться. Кроме того, все страны должны сделать все возможное, чтобы сдержать распространение болезни, при этом соблюдая принцип недискриминации, избегая стигматизации и уважая права человека», – заявил Гутерриш.

Трамп во вторник отметил, что Китай «работает очень упорно», и высказал мнение, что США на данный момент «находятся в очень хорошей форме».

«Пока нам везет, и мы думаем, что так и будет дальше», – сказал он.

В понедельник администрация направила запрос в Конгресс, заявив, что средства пойдут на разработку вакцин и закупку необходимого оборудования и материалов.

Демократы подвергли план критике, заявив, что Белый дом прилагает недостаточно усилий и пытается отвлечь средства, выделенные на другие нужды в сфере здравоохранения.

«Слишком поздно, – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. – Тот факт, что президент Трамп пытается украсть средства, выделенные на борьбу с лихорадкой Эбола, которая до сих пор считается эпидемией в Демократической республике Конго, свидетельствует о его выдающейся некомпетентности и служит очередным доказательством того, что он и его администрация не воспринимают коронавирус так серьезно, как следовало бы. Мы не видели никаких признаков того, что у президента Трампа есть какой-либо план или понимание необходимости бороться с распространением коронавируса. Нам нужен настоящий лидер, и как можно скорее».

Японские финансовые рынки во вторник закрылись снижением на 3 процента, в то время как китайские продемонстрировали подъем после резкого спада в начале торгов и закрылись на уровне слегка ниже зафиксированного накануне. Гонконгский индекс Hang Seng во вторник немного вырос.

Ключевые индексы в США в понедельник потеряли около 3 процентов, а при открытии торгов во вторник фьючерсы указывают на небольшой спад.

Также сильно пострадала Италия, где зафиксировано более 200 случаев заболевания и не менее семи смертей. Правительство отменило карнавальные мероприятия и отложило крупные футбольные матчи, а также закрыло места большого скопления людей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство обдумывает «чрезвычайные меры» для прекращения распространения болезни.

Израиль отменил приглашения на марафон в Тель-Авиве, направленные 3000 бегунов из других стран, заявив, что соревнование состоится, но без иностранных участников.

«То, что мы наблюдаем, – это эпидемические вспышки в разных частях света, затрагивающие страны по-разному и требующие адресного реагирования, – отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. – Внезапный рост числа новых случаев заражения, определенно, вызывает серьезное беспокойство. Я постоянно говорю, что нужны факты, а не страх. Использование слова «пандемия» в настоящий момент не соответствует фактам, но, определенно, может вызвать страх».