Личное: Прикроватная тряпка (с арабесками)

25.02.2020, 19:13, Разное

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил запретить в нашей стране татуировки.

«Дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками», — рассказал врач о татуированных бабах.



Прикроватный коврик (с арабесками). Фото: Соцсети

Мало того, Онищенко совершенно правильно обратил внимание и то, что при нанесении татуировок легко подцепить заразу, учитывая повальную нечистоплотность офисных работников.

Они и трахаются непонятно с кем, так и в тату-салонах — грязь, как в их влагалищах.

Если у стоматолога или гинеколога не исключён риск что-нибудь подцепить, то что уж говорить о грязных тату-салонах? После него уважающий своё здоровье человек не пустит разрисованного партнёра к себе в постель — максимум, разрешит лечь прикроватным ковриком.

Половые гормоны пройдут, говорит Онищенко, а тело так и останется, как у туземца-язычника:

«Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять?»

Беда в том, что не только прыщавые юноши и писи с эрозией разрисовывают себя. Гормоны — гормонами, но вот бабка Симоны набивает себе на тело имена внуков. Я предполагаю за тем, чтобы не забыть в маразме их всех, когда суёшь палец ноги ребёнку в рот.



Фото: Соцсети

Эй, кто тут сосёт мой палец — Алиска или Ратмирка? Так вот по татухе можно свериться точно.

Человек с татуировкой априори не очень умненький. Я бы даже откровенно сказала, что он — дурак набитый.

Вместо того, чтобы выделиться из серой массы знаниями, умением зарабатывать деньги, прекрасным чувством юмора или своим талантом, ничтожество разрисовывает себя.

Смотрите, мол, коллеги по оупен-спейсу, я — не такая как вы, мой дряблый живот и целлюлитная жопа разрисованы всяким орнаментом! Хочешь, покажу на корпоративе?

Что это? Комплекс неполноценности, да и только. Вкупе с гепатитом С, как правило. А если татушка на лобке, например, или в районе ануса, так это вообще говорит о человеке многое — развратная потаскушка это, решившая впечатлить всех своих половых партнёров своей раскованностью, а не мать будущего гражданина России.

Если люди не могут сами отказаться от глупостей, их нужно остановить принудительно по закону. Запрет тату-салонов, по-моему, лучший способ уберечь страну от инфекций, дурновкусицы и язычества.

Нет, не образование, половое просвещение и воспитание — это всё ерунда для толерантных слабаков, а не для нашего сурового народа.

Редко хвалю государственных мужей, депутатов, но тут — не могу удержаться. Онищенко, ты молодец, люблю! В следующий раз мы с тобой запретим проституток, байкеров и ещё китайцев, ибо — потому что тоже, знаете ли, бед от них очень много.

А как вы относитесь к женщинам с татуировками на лобке? Хотели бы иметь или поиметь прикроватный коврик с орнаментом?