Помпео назвал виновных в нарушении прекращения огня в Сирии

25.02.2020, 19:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сирийский президент Башар Асад, РФ и Иран якобы виноваты в подрыве прекращения огня в Сирии.

«Каждое усилие по прекращению огня было подорвано Асадом, русскими и иранцами. Каждое усилие, которое предприняла ООН ради конституционного комитета и соблюдения резолюции СБ ООН 2254… было подорвано этими тремя (сторонами)», – сообщил Помпео, передает RT.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США использовали дипломатические возможности и отправили силы на северо-восток Сирии, а также предприняли усилия по гуманитарным вопросам.

«Русские заблокировали» резолюции, направленные на доставку гуманитарной помощи сирийцам, – подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон обсуждает варианты совместных с Анкарой возможных действий в Сирии.

На прошлой неделе протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. Позднее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий в Идлибе.

После этого президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.