Помпео назвал виновных в нарушении прекращения огня в Сирии

25.02.2020, 19:12, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сирийский президент Башар Асад, РФ и Иран якобы виноваты в подрыве прекращения огня в Сирии.

«Каждое усилие по прекращению огня было подорвано Асадом, русскими и иранцами. Каждое усилие, которое предприняла ООН ради конституционного комитета и соблюдения резолюции СБ ООН 2254… было подорвано этими тремя (сторонами)», – сообщил Помпео, передает RT.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США использовали дипломатические возможности и отправили силы на северо-восток Сирии, а также предприняли усилия по гуманитарным вопросам.

«Русские заблокировали» резолюции, направленные на доставку гуманитарной помощи сирийцам, – подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон обсуждает варианты совместных с Анкарой возможных действий в Сирии.

На прошлой неделе протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. Позднее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий в Идлибе.

После этого президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Канделаки на фоне пожаров в Австралии предрекла человечеству вымирание

17.02 / Среди зараженных коронавирусом впервые обнаружили гражданку России

16.02 / «А можно мужчин тоже как-нибудь назвать?». Захарова отреагировала на слова протоиерея РПЦ о «бесплатных проститутках»

02.02 / Общество: Коронавирус усилился птичьим гриппом

06.02 / Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

01.01 / Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением

20.02 / Виталий Дроздов прокомментировал шансы финалистов нацотбора представлять Украину на «Евровидении 2020»

29.01 / Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзалізниці» Кравцова

08.02 / Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

20.01 / Новосад: Зарплаты в 36 тыс. грн мне хватает. Но содержать на нее ребенка я не смогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика