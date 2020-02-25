Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

25.02.2020, 19:06, Новости дня

Инженеры Осакского университета (Япония) представили доработанную версию робота Affetto, выполненного в виде головы годовалого ребенка. Андроид уже умеет улыбаться, хмуриться, плакать, закатывать глаза и всячески подражать настоящим детям, а теперь его научили "чувствовать" боль.

Разработка Affetto началась в 2011 году, сообщает designboom. Улыбчивый "малыш" обладает реалистичным скелетом головы, покрытым искусственной кожей. Под оболочку вживлено 116 датчиков, которые деформируются определенным образом для выражения той или иной эмоции.

Новая версия роборебенка наделена "системой искусственной боли", которая активируется при подаче электрического разряда на тактильный датчик. Когда ученый нажимает на кнопку, в ответ импульс лицо Affetto начинает вздрагивать, морщиться и строить гримасы.

По мнению ведущего исследователя Минору Асады, когда-нибудь "датчики боли" позволят машинам выражать сострадание, сопереживание и в целом казаться "человечнее". "В Японии мы верим, что у всех неодушевленных предметов есть душа, поэтому в этом отношении металлический робот ничем не отличается от человека — между людьми и предметами меньше границ", — говорит глава проекта.

"Датчики боли" помогут в изучении реакции людей на механизмы, "испытывающие" боль. Кроме того, считают Асада и его коллеги, в будущем роботы-эмпаты смогут оказать "физическую и эмоциональную поддержку" пожилым людям в Японии, которые живут одни.

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Вести.Hi-tech