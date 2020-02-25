Научно-образовательный центр мирового уровня будет создан в Татарстане

25.02.2020, 19:06, Новости дня

В Татарстане появится научно-образовательный центр мирового уровня. Распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов. Центр должен объединить федеральные государственные образовательные организации и научные организации со структурами, действующими в реальном секторе экономики.

Отметим, новая организация станет объединением без образования юридического лица. Координировать ее деятельность будет "Татнефтехиминвест-холдинг". Компания будет вести организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета центра. Как сообщает ГТРК "Татарстан", "Татнефтехиминвест-холдинг" совместно с министерством образования республики должны разработать предложения по составу управляющего совета., а также по составу и регламенту офиса организации.

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ГТРК "Татарстан"