В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицемайко

25.02.2020, 19:06, Новости дня

Спектакль с участием российского актера Михаила Полицемайко, запланированный 3 марта в Харькове отменен, сообщается на официальной странице руководителя общественной организаци «Рассвет» Вадима Позднякова. Также отменены выступления российского актера в Киеве, Одессе и Днепре. 

15 февраля представители ОО «Рассвет» обратились в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой запретить актеру въезд в Украину. В организации подчеркнули, что Полицемайко с 2017 года находится в базе «Миротворца» из-за гастролей в оккупированном Крыму.  

«Несколько дней назад мы  направили обращения в СБУ и ГПСУ и получили результат – концерт в Харькове отменен», – сообщил 24 февраля Поздняков.

Концерт кримнашиста Поліцеймако у Харкові скасовано!Декілька діб тому ми відправили звернення до СБУ та ДПСУ і…

Posted by Pozdniakov Vadym on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

После отмены спектакля в Харькове организаторы также отменили гастроли Полицемайко в Одессе, Киеве и Днепре – как пишет «КП в Украине», билеты на спектакли с участием артиста больше не продаются. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Михаил Полицемайко родился в 1976 году в Москве. Родители актера – артист Семен Фарада и актриса Мария Полицемайко. Актер принимал участие в съемках второго сезона сериала «Слуга народа», сыграв роль министра иностранных дел Греции. 

В январе 2020 года Госпогранслужба Украины отказала во въезде в Украину российскому актеру Марату Башарову. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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