Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

25.02.2020, 19:06, Новости дня

УЕФА не исключает отмены всех соревнований под своей эгидой, в том числе и чемпионата Европы 2020, если эпидемия коронавируса будет распространяться. Об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува.

"Мы следим за развитием ситуации. Но если ситуация ухудшится, то нам придется отменить футбольные соревнования", — приводит слова вице-президента УЕФА ТАСС. Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 13 городах Европы.

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в конце прошлой недели, когда была выявлена вспышка коронавирусной инфекции в Италии. Из соображений безопасности были отложены четыре матча итальянской Серии А. Шесть встреч следующего тура чемпионата Италии и матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" (Болгария) пройдут без зрителей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани

14.02 / Русская служба BBC: В Ливии погиб российский кадровый офицер

27.12 / В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»

26.02 / Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

12.02 / Путин не одобрил «икон» со своим ликом

16.02 / Independent — «кто-то наживается на этом» — нелегальные мигранты преодолевают стену Трампа с помощью пятидолларовых лестниц

04.02 / Оппозицию раскритиковали за мнение по поправкам к Конституции

20.02 / Названы ежедневные потери РФ от снижения товарооборота с Китаем

11.02 / Российский Минфин ожидает сокращения ставок по ипотеке к концу года

25.02 / Российские нефтекомпании подали заявки на поставку нефти в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика