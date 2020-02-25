Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

25.02.2020, 19:06, Новости дня

УЕФА не исключает отмены всех соревнований под своей эгидой, в том числе и чемпионата Европы 2020, если эпидемия коронавируса будет распространяться. Об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува.

"Мы следим за развитием ситуации. Но если ситуация ухудшится, то нам придется отменить футбольные соревнования", — приводит слова вице-президента УЕФА ТАСС. Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 13 городах Европы.

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в конце прошлой недели, когда была выявлена вспышка коронавирусной инфекции в Италии. Из соображений безопасности были отложены четыре матча итальянской Серии А. Шесть встреч следующего тура чемпионата Италии и матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" (Болгария) пройдут без зрителей.