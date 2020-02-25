Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

25.02.2020, 19:06, Новости дня

74-летняя Барбара Барнс из Чешира (северо-западная Англия) стала жертвой врачебной ошибки. Пациентке во время операции неправильно поставили коленный протез.

Как сообщает Daily Mail, в октябре 2018 года женщину отправили в больницу, поскольку та долгое время мучилась из-за болей в суставах, поэтому ей предстояло сделать двойную замену коленных чашек.

После операции боли у 74-летней пациентки только усилились, но врачи утверждали, что все прошло хорошо. В один момент прояснилось, что врачи по ошибке установили в левой ноге женщины имплант для правой ноги.

Барбара Барнс была шокирована случившимся, потому отправилась к адвокатам. В результате жительнице Англии пришлось перенести еще одну операцию, во время которой врачи исправили сделанную ошибку и установили правильный протез. Медики попытались оправдаться и рассказали, что случившееся — распространенная ошибка, поскольку протезы для левой и правой ноги поступают в одной коробке, потому и произошла путаница.

В настоящее время Барбара ожидает выплату моральной компенсации. В результате проверки принято решение разделять импланты для левой и правой сторон тела по коробкам разных цветов.



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