В России обнаружили много низкокачественной «незамерзайки»

25.02.2020, 19:06, Новости дня

Подавляющее большинство «незамерзаек» отечественного производства не только замерзает раньше времени, но и может повредить стеклоочистители автомобиля, передает «ТАСС». А еще в Роскачестве проверили омывающую жидкость и на другие возможные неприятности для покупателя.

В исследовании ведомства приняли участие жидкости 31 наименования, приобретенные экспертами как в оффлайн-магазинах, так и в Интернете. Исследовали «омывайку», рассчитанную на морозы до -20 градусов по цене от 33,3 до 145,5 рублей за литр. Как оказалось, высокая цена далеко не всегда выступает гарантом качества.

К примеру, в восьми случаях жидкость изменила характеристики погруженной в нее резины на растяжение, а в 15 случаях — массу, и это означает, что такая незамерзайка может повредить дворники. Кроме того, в четырех случаях омывающая жидкость оказала влияние на ЛКП автомобилей.

80% образцов провалили испытания на устойчивость к холодам: две жидкости замерзли уже при -13 градусах, девять не выдержали температуры в -15, а еще 13 удержались только до -18 градусов. Три марки не соответствуют нормам по характеристикам вспенивания, а в 12 случаях обнаружился банальный недолив. А вот резким и неприятным запахом характеризовалась «незамерзайка» только одной марки. Метанола, к счастью, ни в одном образце обнаружено не было: всем требованиям безопасности соответствовали 29 жидкостей из 31.

Изготовление стеклоомывающей жидкости не регламентируется никакими ГОСТами: требования к «незамерзайке» описаны только в «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». И целый ряд потребительских характеристик, имеющих значение для водителя, этими требованиями не регулируется вообще.

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АвтоВести



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