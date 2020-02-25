На президентских выборах Зеленский получил бы больше голосов, чем в 2019 году – опрос

25.02.2020, 19:06, Новости дня

Если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 44,2% украинцев, которые определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале. 

Таким образом, он получил бы на 14 процентных пунктов больше, чем на выборах в 2019 году – в первом туре его поддержало 30,24% избирателей. 

Второе место с 13,1% занял бы народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (на выборах за него отдали голоса 11,67% избирателей), третье – пятый президент, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко (сейчас за него готовы проголосовать 11,6% респондентов, которые определились с кандидатом, на выборах в первом туре он получил 15,95% голосов).

Далее голоса украинцев распределились бы так:

лидер партии «Батьківщина», народный депутат Юлия Тимошенко – 6,9% (в 2019 году было 13,4%);
лидер партии «Сила и честь», экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Игорь Смешко – 4,9% (в 2019 году – 6,04%);
лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко – 4% (в 2019 году – 5,48%);
лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,3% (в 2019 году – 6,91%). 

Остальные кандидаты набрали бы менее 3%. 

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводили 8–18 февраля методом личного интервьюирования во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2038 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

24 февраля были опубликованы результаты опроса, который в феврале проводила социологическая служба Центра Разумкова. Согласно этому исследованию, за Зеленского в первом туре готовы проголосовать 40,1% украинцев, на втором месте Бойко с 15,3% голосов. 

Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года. 

Во втором туре выборов, который состоялся в конце апреля, за него проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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