Любовь Толкалина анонсировала киноленту «Очень женские истории» со своим участием

25.02.2020, 19:04, Разное

Актриса Любовь Толкалина пояснила поклонникам о новом фильме. Как оказалось, она получила одну из главных ролей в киноленте «Очень женские истории».
В итоге премьерную неделю она считает радостной, страстно и излишне эмоциональной. На данный момент артистка отдыхает в Индии, а дебютный показ картины вскоре состоится в Москве. Уже 5 марта на экранах дебютирует фильм, рассказывающий о 10 женщинах, проживающих в огромном мегаполисе, а их общей чертой является жажда настоящей жизни. Более узкому кругу зрителей картину покажут уже 26 февраля. По словам Толкалиной, после завтрашней премьеры зрители смогут встретиться с актрисой Викторией Толстогановой.

Затем знаменитость порассуждала, что именно нужно женщинам: некоторым — безумной страсти и любви, другим – удачной карьеры или хорошей семьи. Некоторые представительницы прекрасного пола и вовсе хотят обзавестись «волшебным пультом», который одним нажатием изменит их возлюбленных в лучшую сторону.



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