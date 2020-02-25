Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

25.02.2020, 19:04, Разное

Белоруссия и РФ утвердили соглашение о компенсации за предоставление загрязнённой нефти. Замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что возмещение издержек было подсчитано из расчета в $15 за 1 баррель.
Он добавил, что протокол подписан, а Москва готова предоставить компенсацию. Теперь проводится работа, нацеленная на выяснение и подтверждение выплат, которые в результате будут переданы в пользу Мозырского НПЗ.

Прочие пострадавшие от получения грязного топливного сырья получили возмещение по той же стоимости. Владимир Макей, возглавляющий МИД Белоруссии, рассказал о падении экспорта РФ на сумму в $2,055 млрд после ввода ограничительных мер на вывоз сырья и проведения поставок загрязнённой нефти.



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