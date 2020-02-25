СПЧ попросил Генпрокуратуру и СК проверить расследование жалоб на пытки фигурантов дела «Сети»

25.02.2020, 18:57, Новости дня

Совет по правам человека при президенте направил в Генпрокуратуру и СКР просьбs проверить эффективность расследования по жалобам на пытки фигурантов дела «Сети», сообщает «Коммерсантъ».

«Совет просит руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета внимательно изучить материалы проверок, проведенных военно-следственными органами по заявлениям о пытках, поступившим от фигурантов дела “Сети”, а также проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств, о которых сообщили заявители»,— говорится в сообщении СПЧ.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым: Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.