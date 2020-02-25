Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи коронавируса

25.02.2020, 18:54, Новости дня

В Хорватии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, сообщает 25 февраля хорватское издание dnevnik.hr.

Заболевшим оказался молодой человек, который ранее посещал Милан. Его госпитализировали в хорватской столице Загребе.

Также первый случай заболевания коронавирусом обнаружили и в Австрии. Как пишет Kurier, член Австрийской народной партии Гюнтер Платтер подтвердил, что у двух человек в городе Инсбрук подтвердили коронавирус. Отмечается, что у них была повышенная температура, которая уже спала. Они оба находятся на карантине в больнице Инсбрука.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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