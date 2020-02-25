Мнение: За индексацию пенсий и доброту к котикам

25.02.2020, 18:46, Разное

Дела с всенародным голосованием по Конституции , видать, совсем худо. Если даже по ВЦИОМу (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10171), только в категории 60+ большинство (52%) говорят, что примут участие в голосовании.

В целом процентик пока невелик – твердо готов голосовать всего 41%. Это при том, что 79% граждан, уверяет ВЦИОМ, в курсе, что грядет всенародное голосование.

Равнодушие тем удивительнее, что ВЦИОМ предпочел спрашивать почти исключительно о «социальных» поправках. Кроме индексации пенсий, это обеспечение государством доступной и качественной медицины, МРОТ не ниже прожиточного минимума, это забота о детях и животных. Из политического – запрет отчуждения территорий РФ и двойного гражданства для чиновников.

Но большинству граждан, если судить по опросу, никакие социальные «плюшки» (кроме индексации пенсий — 9%), которым их и пытаются заманить на голосование, не запомнились. 3% слышали что-то про президентские сроки и полномочия правительства, но 77% вообще не знают, что там в этих поправках. Поэтому не верится даже в 41% готовых прийти голосовать.

Если Кириенко и Ко не придумают, чем привлечь обывателя, придется, как было с повышением пенсионного возраста, выпускать Путина с призывами.

Хотя зачем лично ему понадобились эти поправки, становится тем менее понятно, чем дольше работает над ними конституционная комиссия. Ну не из-за индексации же пенсии?

Источник: СерпомПо



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