Никитюк показала тело в купальнике под водой

25.02.2020, 18:42, Новости дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в Instagram фото, сделанное в бассейне.

Никитюк  позировала в раздельном купальнике, находясь в воде. Она сопроводила пост значком «волна».

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* and rest .. @rixospremiumseagate

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 25 Фев 2020 в 2:07 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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