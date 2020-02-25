Никитюк показала тело в купальнике под водой
25.02.2020, 18:42, Новости дня
Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в Instagram фото, сделанное в бассейне.
Никитюк позировала в раздельном купальнике, находясь в воде. Она сопроводила пост значком «волна».
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* and rest .. @rixospremiumseagate
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.
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