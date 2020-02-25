Матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

25.02.2020, 18:42, Новости дня

Поединок 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» пройдет при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, пишет официальный сайт болгарского клуба.

Матч состоится 27 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, УЕФА уведомил клубы о закрытии трибун в мерах безопасности.

Первый поединок между «Интером» и «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Ранее четыре матча чемпионата Италии, которые должны были пройти 23 февраля, были перенесены на неопределенный срок из-за распространения инфекции.

В Италии жертвами коронавируса уже стали семь человек. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.