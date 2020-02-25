Сирийские военные сбили турецкий беспилотник над Идлибом

25.02.2020, 18:37, Новости дня

Сирийская армия сбила беспилотник турецких военных в небе над провинцией Идлиб, пишут СМИ.

«Подразделение армии Сирии сбило беспилотник турецких ВВС в районе селения Дадих на юго-востоке провинции Идлиб», – цитирует ТАСС сообщение агентства SANA.

Официального подтверждения или опровержения со стороны Турции пока не поступало.

Ранее сообщалось, что сирийская армия перебросила к линии фронта гаубицы «Мста-Б».

На прошлой неделе протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. Позднее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий в Идлибе.

Поселение Нейраб находится возле города Саракеб, который является крупным оплотом террористов на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Хама – Алеппо.

Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сирийские силы борются в Идлибе с террористами, с которыми не будет переговоров.



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