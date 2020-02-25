США зафиксировали увеличение активности российских подлодок

25.02.2020, 18:37, Новости дня

В 2019 году РФ в полтора раза нарастила активность подводного флота, сообщил руководитель Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.

«Мы обратили внимание на подводные действия РФ летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что РФ делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые РФ направила в том числе и на операции по при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ», – сообщил генерал, передает РИА «Новости».

Он отметил, что при этом в 2019 году наблюдался «рост адекватного поведения» российских подводников.

«Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий», – заключил Уолтерс.

В ноябре 2019 года начальник штаба королевских ВВС Британии Майкл Уигстон заявлял, что российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства.