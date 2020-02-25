Суд снова оштрафовал дизайнера Коновалова: силовики сломали ему ногу при задержании перед протестами

25.02.2020, 18:34, Новости дня

​Савеловский суд Москвы 25 февраля снова оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера Константина Коновалова. 27 июля 2019 года полицейские сломали ему ногу во время задержания перед акцией протеста на Тверской улице в Москве. Но никаких мер в отношении полицейских в связи с этим принято не было, а самого Коновалова при этом обвинили в участии в несанкционированном митинге, хотя он в нем участия не принимал (митинг еще даже не начался), а просто бежал по улице, занимаясь спортом.

Ранее Коновалову уже назначали штраф в 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Но он подал апелляцию, и Мосгорсуд (суд вышестоящей инстанции) отменил это решение.

Инцидент произошел утром 27 июля, когда полиция и Росгвардия готовились к силовому разгону людей, которые могли выйти с мирными протестами к зданию мэрии Москвы, требуя допустить до местных выборов кандидатов от оппозиции. Акция была назначена на час дня, а Коновалов занимался спортом утром, за три часа до ее начала.

Но силовики все равно жестко задержали его во время пробежки по Тверской и уложили на асфальт. При этом во время задержания один из силовиков наступил ногой на ногу дизайнеру и сломал ему кость: врачи диагностировали перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Коновалов несколько месяцев был вынужден передвигаться на костылях и в гипсе и проходить сложную реабилитацию.

По информации «Медузы», ногу дизайнеру сломал командир отделения 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлев.