РПЦ «по распоряжению правительства России» начала устанавливать видеокамеры в церквях

25.02.2020, 18:34, Новости дня

Глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что РПЦ устанавливает в российских храмах видеокамеры наблюдения. По ее словам, это происходит на основании постановления правительства РФ.

Ставить камеры, по словам Чернеги будут только в объектах вместимостью от 500 человек: в небольших храмах, по заверению представительницы РПЦ, камер пока размещать не должны. Также их не будет в храмах, где не проводятся регулярные (реже одного раза в неделю) богослужения и куда не приходят паломники, а также в монастырях и в других помещениях, доступ в которые ограничен правилами церкви. Там видеонаблюдение можно заменить периодическими обходами, добавила Чернега.

Она также пообещала, что камеры будут размещены с учетом «внутренних установлений» РПЦ. В частности, их не будет в алтарях и местах проведения исповеди.

— Во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан, – пояснила она.

Также, по словам юриста, по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть «индивидуальных обрядов», поскольку постановление правительства «затрагивает лишь публичные богослужения и обряды».

Летом 2019 года стало известно, что от Духовного управления мусульман требуют установки камер в российских мечетях – также «по заказу Министерства информатизации и связи». Многие имамы были против этого и заявляли, что в большинстве мечетей внутренние камеры видеонаблюдения и так стоят. Также высказывались предположения, что заказчик новой системы – спецслужбы, которые при помощи слежки за прихожанами собираются выявлять экстремистов.



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