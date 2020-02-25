Обман реновации: москвичей переселяют в неликвидное жилье

25.02.2020, 18:33, Новости дня

Обещанные квартиры улучшенной планировки достались только избранным.

В «Блокнот» обратились жители московского района Северный, которые рассказали, как по программе реновации их пытаются переселить в неликвидные дома. Всего 30% жителей смогут улучшить свои жилищные условия, остальные же 70% оказались обмануты: их пытаются переселить в здания, которые хуже чем имеющееся жилье.

Как рассказала одна из возмущенных москвичек Валентина Туллер, изначально все жители были настроены против реновации. Но перед выборами Собянина к соседям приходили депутаты и обещали большие квартиры площадью более 63 метров, с просторными кухнями и помещениями для кладовых. Действительно, 30% жильцов получили такие квартиры: они будут жить в домах 15.2 и 15.3 по Долгопрудненской аллее. Такие квартиры, как рассказали переселенцы, получили сотрудники Управы, прокуратуры и депутаты. Докупить такие квартиры — а их стоимость примерно на 1,5 — 2 миллиона дороже — тоже оказалось нельзя, так как все они были проданы или распределены задолго до переселения.

Остальным — примерно 70% переселенцев — достались новые «хрущевки» по адресу Долгопрудненская аллея дом 14.2 и 14.1. Здесь высота потолка всего 2,5 метра, крошечный санузел и маленькие кухни, батарейные блоки установлены не по СНиПам, нарушены стандарты благоустройства.

«В интервью на радио ВестиФМ Собянин обещал увеличение жилой площади на 20%, — рассказали москвичи. — Но по факту мы получили квартиры точно такого же размера».

«Где обещанные кухни 10-12 метров?» — спрашивает переселенец Анатолий Бахерев. На самом деле в квартирах по адресу Долгопрудная аллея 14.1 и 14.2 кухни имеют площадь в среднем 8 квадратных метров

Высота потолка в помещениях вместо заявленных 2,65-2,75 оказалась как в «хрущевках». «Всего два с половиной метра», — жалуется Инна Ерахтина, выступающая против обмана жильцов.

«Мне “улучшили» мое жилье за счет балконов. Куда я положу детей спать? На балконы?”, — задается вопросом жительница района Северный Любовь Васильевна Ромашкина. В ее квартире из 54 квадратных метров восемь занимают балконы.

Вместо квартиры с двумя комнатами 18 и 12 квадратных метров по реновации предложили две комнаты по 14 метров и семиметровую кухню. В холле нет места для вешалки, «только если гвоздь вбить»,- рассказали переселенцы. На стенах коридора установлены огромные щитки, это мешает разместить шкафы. Ванные настолько узкие, что в них не хватает пространства для стиральной машинки. Фактически при переезде придется покупать новую мебель — ведь старая попросту не влезает в квартиры по реновации.

Система стоков канализации сделана не по нормам. «От унитаза сток идет через колено, через крестовины, это неправильно. Через полгода, через год все, что мы сливаем, будет выливаться в ванную», — рассказывает Валентина Туллер, которой досталась квартира новой «хрущевке». Решением проблемы может стать только большой ремонт по всему стояку.

Из пригодного для жизни района, с зеленью и достаточным количеством парковок, москвичей переселяют почти на 2 километра дальше от МКАД, в район, где нет достаточного пространства для прогулок с детьми, нет зелени и парковочных мест. Жилые дома окружают заводы, промзона и электричка.

От котельной военного городка из двух труб идет черный дым прямо на новый жилой квартал. Москвичи переживают, что их детей будет каждый день отравлять загрязненный воздух.

Переселенцы также рассказали «Блокноту», что рядом с их старыми домами в 2022 году когда откроется новая станция метро «Физтех». После переезда в жилье по реновации добираться до метро придется 20-30 минут на общественном транспорте.

Что касается объектов инфраструктуры, на все 8 домов высотой 14 этажей будет открыт только один детский сад на 200 мест. Школа отсутствует вовсе, ее открытие планируется только к следующему учебному году. До ближайшей действующей остановки — 1,4 километра пешком. Станция Долгопрудная тоже находится почти в километре. Чтобы добраться до школа, поликлиники или почты москвичам придется заказывать такси или ехать на личном транспорте.

Кроме того, земля под новыми домами находится не в собственности, а в аренде. «Нас могут выкинуть в любой момент, просто признав дом аварийным», — комментируют переселенцы.

Переселенцы района Северное писали обращение в прокуратуру, департамент городского имущества, префектуру СВАО, напрямую мэру Москвы и в другие инстанции, собирали подписи и писали в СМИ, однако до сих пор правительство и администрация закрывает глаза на вопиющую несправедливость. Москвичи требуют выполнить свое право на достойное жилье.